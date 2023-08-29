كيف تحمي نفسك من الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية؟

أكدت دراستان جديدتان أن تناول عدد من الأطعمة من شأنها تقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

واكتشفت الدراسة الأولى، التي أعدها باحثون من جامعة سيدني، أن النساء اللاتي استهلكن كمية كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة، كُنّ أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم بنسبة 39%، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

أما الدراسة الثانية، التي أعدها علماء صينيون، كشفت أن الذين يتناولون كيمات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة، معرضين بنسبة 24% لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما فيها السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وكشف العلماء عن نتائج هاتين الدراستين خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام.

