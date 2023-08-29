الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين في النمسا يستقبل بعثة النادي الأهلي بالورود .. صور

استقبال النادي الاهلي
استقبال النادي الاهلي بالورود

استقبل المصريون في النمسا فريق النادي الأهلى، بحفاوة شديدة وبالورود، فور وصولهم اليوم الأراضي النمساوية، وذلك للانتظام في معسكر تدريبي استعدادا لبطولات العام الجديد.

كان في استقبال بعثة النادي الأهلي المستشار القنصل العام محمد البحيرى وممثلى الاتحاد العام للمصريين بالنمسا وأعضاء النادى المصرى العريق ورئيسة خالد حسين ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة وبعض من رموز الجالية المصرية متمنين للفريق الكبير فترة وإجازة سعيدة.

وقد سيرت مصر للطيران_الناقل الوطني،  صباح اليوم الإثنين، رحلة خاصة رقم MS3003 من طراز إيرباص A220-300 إلى العاصمة النمساوية فيينا تنقل على متنها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادا لدخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.  

هذا وقد أقلعت طائرة مصر للطيران وعلى متنها بعثة النادي الأهلى، من مطار القاهرة الدولي، وسط إجراءات ميسرة من فرق عمل مصرللطيران_الناقل الوطني.

 

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