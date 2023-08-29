تدعو للوحدة والتسامح.. العراق تسعى لإدراج مادة جديدة بالمناهج الدراسية

تعتزم العراق إدراج مادة دراسية لتلاميذ المدارس، خاصة بالدعوة إلى الوحدة والتسامح.

وأكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، الإثنين، عزمه إدراج هذه المادة ضمن المناهج الدراسية.

وأصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بيانًا نقلته وسائل إعلام محلية، قالت خلاله: "أكد الرئيس عزم العراق على إدراج مادة ضمن المناهج الدراسية تدعو للوحدة والتسامح وترسيخ التعايش السلمي وحقوق الإنسان، ورفض التكفير والأفكار المنافية لمبادئ الدين الإسلامي".



أضاف: "العراق حارب عصابات داعش وأعمالها الشنيعة ضد المواطنين خاصة الايزيديين، إضافة إلى جرائمهم بتفجير وتحطيم المعالم الحضارية وإرهاب الأبرياء من المواطنين".

