الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تدعو للوحدة والتسامح.. العراق تسعى لإدراج مادة جديدة بالمناهج الدراسية

بوابة الوفد الإلكترونية

تعتزم العراق إدراج مادة دراسية لتلاميذ المدارس، خاصة بالدعوة إلى الوحدة والتسامح.

وأكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، الإثنين، عزمه إدراج هذه المادة ضمن المناهج الدراسية.

وأصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بيانًا نقلته وسائل إعلام محلية، قالت خلاله: "أكد الرئيس عزم العراق على إدراج مادة ضمن المناهج الدراسية تدعو للوحدة والتسامح وترسيخ التعايش السلمي وحقوق الإنسان، ورفض التكفير والأفكار المنافية لمبادئ الدين الإسلامي".


أضاف: "العراق حارب عصابات داعش وأعمالها الشنيعة ضد المواطنين خاصة الايزيديين، إضافة إلى جرائمهم بتفجير وتحطيم المعالم الحضارية وإرهاب الأبرياء من المواطنين".
 