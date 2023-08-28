حالة الطقس الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

تواجه البلاد حالة من التقلبات في درجات الحرارة ما بين المعتدلة والمرتفعة خلال أواخر شهر أغسطس الجاري والمعروف بطقسه الحار على أغلب المحافظات في مصر.

ووجه البعض تسائل لهيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول موعد انتهاء الموجة الحارة التي يشهدها الطقس خلال الأيام القليلة الماضية، لتجيب الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة هو العامل الأساسى فى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، مؤكدة أن الرطوبة مستمرة خلال الفترة المقبلة.

فيما نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها حول حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023م، موضحة أنه سوف يكون هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، ليكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن ترتفع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يسبب في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، كما سيكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق بالوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متوقعة.

وكانت الأرصاد تحذر باستمرار من الوقوف تحت أسعة الشمس بشكل مباشر وقت الظهيرة وتناول الكثير من السوائل والاكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، واستخدام الشمسية وقت الخروج.

درجات الحرارة ببعض محافظات الجمهورية غدا الثلاثاء

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

مرسى مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة .