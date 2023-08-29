مصر تقترب من تطبيق التصويت الإلكتروني للانتخابات والاستفتاءات (فيديو)

أكد أحمد البدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا ورقمنة الخدمات، مشيرا إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ينص على أن لها أن تستخدم وسائل الاتصالات الإلكترونية المؤمنة.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مصر على مقربة من ناحية البنية الأساسية للإتصالات التي تمكنها من تطبيق التصويت الإلكتروني للانتخابات والاستفتاءات، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق في المناطق التي لم تشهد إدخال خدمات الألياف الضوئية ومحطات التقوية وشبكات الاتصالات.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية في مجال البنية الأساسية التكنولوجية وتقوية شبكات الاتصالات واستبدال الكابلات النحاسية بالفايبر، مؤكدا أن مناطق البنية الأساسية فيها مكتملة وفي مناطق ما زالت غير مؤهلة.