الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الديهي: المعارض للدولة كسيب كالمنشار والداعم يعاني في الصحة والمال

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن طريق الحق صعب وقولة كلمة الحق خلال الفترة الحالية أمر صعب للغاية، معقبًا: "زمان المعارض كان شخص شجاع للغاية، الآن المعارضين كسيبة، شغالين مناشير، المعارض يكسب ويتاجر من خلال معارضته". 

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين،: “من يقف مع بلده ويقول قول الحق، أجره عند الله”، موضحًا: "اللي واقف مع بلده بيدفع من عمره وصحته، ومن ادخاره وأمواله، ولا يحصل على شيء، إلا أنه يفعل ما يؤمن به، وأجره عند الله". 

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قدم على قدم

وأشار إلى أن المعارض والمزايدة تربح الكثير من الأموال، مستطردًا: "المعارض الآن يضع قدم على قدم وشكله براق للغاية، ويتم  تقديمه في الخارج على أنه معارض مصري، دائمًا بيكون في واحد بين المعارضة بيكون عايز يعمل بطل ويصرخ، والجنازة  حارة، والميت لا مؤاخذة".

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