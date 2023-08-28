من فيينا.. الأهلي يخوض التمرين الأول في معسكر الإعداد بالنمسا

صرح محمود حميدة، سكرتير النادي المصري بفيينا، أن فريق النادي الأهلي قد خاض المران الأول له اليوم بعد استراحة قصيرة من وصولة إلى العاصمة النمساوية فيينا، وذلك استعداد لأول المباريات الودية التي يخوضها النادي الأهلي في النمسا.



وكانت بعثة النادي الأهلي قد وصلت الي العاصمة فيينا اليوم على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران التي وصلت اليوم الي العاصمة فيينا بعد الظهر في تمام الساعة 12.50

وذلك في معسكر اعداد الفريق للموسم الجديد .



وقع اختيار البعثة على أحد ملاعب النمسا السفلي Niederösterreich التي بدأ الفريق فور الوصول بمباشرة التمرين استعداد للفاء الأول الذي يقام يوم الأربعاء الموافق 30/08/2023 الساعة السادسة مساء بتوقيت النمسا مع فريق FC MAUERWERK IMMO الذي وقع علية الاختيار للعب المباراة الاولي مع النادي الاهلي.

وقد سيرت مصر للطيران_الناقل الوطني، صباح اليوم الإثنين، رحلة خاصة رقم MS3003 من طراز إيرباص A220-300 إلى العاصمة النمساوية فيينا تنقل على متنها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادا لدخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

هذا وقد أقلعت طائرة مصر للطيران وعلى متنها بعثة النادي الأهلى، من مطار القاهرة الدولي، وسط إجراءات ميسرة من فرق عمل مصرللطيران_الناقل الوطني.

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