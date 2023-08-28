الإتحاد يضرب الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن

واصل فريق إتحاد جدة عروضه القوية وحقق فوزاً كبيراً خارج ملعبه على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري روشن.

جاءت المباراة فوية وحافلة بالندية خاصة في الشوط الأول الذي شهد اثارة كبيرة من الجانبين.

ونجح فريق الوحدة في تقديم أداء تكتيكي مميز أمام نجوم الاتحاد ونجح في إنهاء الشوط بنتيجة التعادل السلبي.

تغيرت الأمور مع إنطلاق الشوط الثاني وهاجم الاتحاد بكامل خطوطه بحثاً عن التسجيل والعودة بنقاط المباراة الثلاث.

وفي الدقيقة 63 نجح البرازيلي المتألق رومارينيو في تسجيل أول أهداف إتحاد جدة قبل أن يضيف جوتا ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 67.

وأضاف ايجور كورنادو ثالث الأهداف في الدقيقة 73 ليحصد إتحاد جدة ثلاثة نقاط ثمينة في مشواره بالدوري السعودي.

بهذه النتيجة تربع اتحاد جدة "حامل اللقب" على قمة جدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز السادس.

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: زكريا هوساوي، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان.

الوسط: إيجور كورونادو، فابينيو، كانتي، رومارينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله.