رئيس “الوفد” يقدم واجب العزاء في فقيد بيت الأمة بالدقهلية المغفور له باهر السقعان

قدّم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اليوم، واجب العزاء في وفاة القيادي الوفدي باهر عادل السقعان، الرئيس الشرفي للجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية وعضومجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، نجل القيادية أميمة عوض رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد في الدقهلية عضو الهيئة العليا وشقيق القيادية الوفدية لميس عادل السقعان، وذلك بسرادق العزاء الذي أقيم في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

وشارك في تقديم واجب العزاء الدكتور السيد البدوي الرئيس الأسبق لحزب الوفد و الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب ، والنائب محمد عبدالعليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب وعدد كبير من قيادات الوفد والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة، وعدد من رؤساء اللجان العامة والمركزية وقيادات بيت الأمة من الشباب والمرأة.

ونعى رئيس الوفد فقيد عائلة السقعان بالدقهلية، مثمنا دوره الوطني في بذل كل غالٍ من أجل الوطن ورفعة راية الوفد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وأشقائه في حزب الوفد الصبر والسلوان على رحيله.

وقال د. عبد السند يمامة إن حزب الوفد فقد أحد رجاله المخلصين الوطنيين الذي يشهد له الجميع بدماثة الخُلق وحسنه، فقد كان أحد الوفديين العاشقين للكيان والعمل العام بكل تفانٍ وحب وإخلاص. ونسأل الله تعالي أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم والدته وأسرته الصبر والسلوان ،وستبقي سيرته العطرة بيننا دائما وانا لله وانا اليه راجعون