المركز الثقافي المصري بلندن يعلن بدء تلقي طلبات التسجيل بالمدرسة المصرية

أعلن المركز الثقافي المصري (المدرسة المصرية بلندن) عن بدء قبول طلبات التسجيل بالمدرسة إبتداءً من اليوم الإثنين الموافق 2023/8/28 عن طريق ملء استمارة التسجيل الخاصة بالمدرسة وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمدرسة أو ورقيًا إلى عنوان المركز الثقافي المصرى بلندن أو إرسالها إلى رقم الواتس الخاص بالمدرسة.

كما سيتم تخصيص يوم السبت الموافق 16/9/2023 لتسجيل الطلاب وإطلاع ولى الآمر على المنهج وطريقة التدريس وذلك بمقر المدرسة (24 Haverstock Hill, Chalk Farm, London NW3 2BQ ) على أن تبدأ الدراسة 23/9/2023 إلى يونيو 2024.

كما يسر المدرسة المصرية أن تطرح على حضراتكم الرؤية والنظام التعليمي المطور لقسم اللغة العربية والدين الإسلامي، والذي سيدعم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، حيث سيتم تقسيم الفصول إلى مراحل دراسية تصاعدية تبدأ من المستوى الأول الذي سيقوم بالتهيئة اللغوية وإعداد الدارس للمراحل المتتالية حتى ينطلق قدمًا متقنًا المهارات اللغوية الأربع (الفهم القراءي، والتحدث، والاستماع، والكتابة) ليكون قادرًا في نهاية هذه المراحل الدراسية على اجتياز اختبار الشهادة العامة البريطانية الدولية - GCSE .

وأفاد المركز أن المناهج التي سيدرسها الطالب تعتمد على أحدث الأساليب والطرق التي توصل إليها علم تعليم اللغات الأجنبية مع مراعاة طبيعة اللغة العربية بشخصيتها المتميزة والدين الإسلامي بتفرده وعالميته وسيتم الإعتماد على منهج الأزهر الشريف في تدريس الدين الإسلامى بمجموعة من المدرسين المتميزين خريجي جامعة الأزهر الشريف.

وسيعمل هذا القسم الجديد بالتوازي مع المنهج المصرى الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية.

