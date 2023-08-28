القبض على متهمين قاما باحتجاز وقتل شخص في اسوان |منجم ذهب هو السر

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من القبض على شخصين بمحافظة أسوان، لقيامهما باحتجاز ثالث والتعدى عليه وإحداث إصاباته التى أودت بحياته.

القبض علي متهمين قاما باحتجاز وقتل شخص في اسوان |منجم ذهب هو السر

البداية مع بلاغ تلقاه مركز شرطة إدفو، بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاطل - مقيم محافظة بنى سويف) متوفى إثر إصاباته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم رفقة شخصين مجهولين وتركاه عقب وصولهما للمستشفى.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصين “مقيمان بمحافظة البحيرة”، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وقررا بأن المتوفي قام بإيهامهما بقدرته على ترخيص منجم ذهب لهما بمنطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، وفى سبيل ذلك استولى منهما على مبلغ مالى، فقاما بإستدراجه لمدينة مرسى علم واحتجازه لاسترداد المبلغ والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، ولدى قيامهما بنقله إلى المستشفى لإسعافه توفـى.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

وقد نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وفى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى القواعد العامة؛ بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.