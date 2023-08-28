تدهور حاسة الشم ينذر بالإصابة بمرض ليس له علاج.. طبيب نفسي يحذر

حذر طبيب نفسي من أن هناك علاقة بين جودة الشم وصحة الدماغ، مشيرًا إلى إن تدهور حاسة الشم قد يحدث كأحد العلامات المبكرة للخرف، حيث يحدث مع تطور الخرف، الذي قد يكون تدريجيا وبطيئا، تلف في المراكز المسؤولة عن التعرف على الروائح في الدماغ، وذلك بسبب تراكم بروتين (بيتا أميلويد) السام في الدماغ.

كيف تتأثر حاسة الشم في مرحلة الشيخوخة؟

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض الزهايمر، بصفته النوع الأكثر شيوعًا من أنواع الخرف، تعمل حاسة الشم بشكل أسوأ بكثير في سن الشيخوخة، حيث اتضح أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 69 عاما والذين لديهم الجين المتغير المرتبط به الخطر الأكبر للإصابة بمرض الزهايمر، لديهم حاسة شم أسوأ بنسبة 37٪ في المتوسط.

الخرف

جدير بالذكر أن أكثر من 50 مليون شخص في العالم أصيبوا بالخرف عام 2020، وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية. ويزداد عدد الأشخاص المصابين بالخرف بمقدار 10 ملايين كل عام، ويتوقع الخبراء أن 74.7 مليون شخص من سكان الأرض سيعانون من الخرف بحلول عام 2030.