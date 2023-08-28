بائع فريسكا يستغيث من رواد الساحل الشمالي: بيفاصلوا كتير منهم لله (فيديو)

أجرت الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة المذاع على قناة "المحور"، عدة لقاءات في رواد الساحل الشمالي مع مواطنين أشادوا فيها بالتطور الكبير الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

قال مهران بائع فريسكا في الساحل الشمالي، إن أصوله ترجع إلى محافظة سوهاج، لكنه يعمل في الساحل الشمالي بائعًا للفريسكا منذ عام 2017.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة المذاع على قناة "المحور": "الإقبال هنا رائع، وبيع الفريسكا مصدر رزقي، انا راضي وسعيد، وأحمد الله على كل شيء، فأنا أبيع الفريسكا شتاءً وصيفا".

وحول بعض من يقومون بتصوير مقاطع فيديو ويزعمون أن أسعار السلع والخدمات في الساحل الشمالي مرتفعة للغاية، قال: "هذا الكلام أثّر على عملي.. الناس بتفاصيل كتير، منهم لله اللي قالوا كده".

كرتونة المياه بـ60 جنيه

فيما قالت مواطنة تدعى ندى: "هذا المكان اكتشاف بالنسبة لي، رائع وجميل، أقضي فيه عطلتي بعدما كنت أقضيها خارج مصر، أشعر هنا بأني في أثينا، هذه الجزيرة تغيرت خلال سنة واحدة فقط، كانت عبارة عن رمال، وقررت أن أزورها دائما".

وأضافت: "ذهبت إلى العلمين الجديدة، يمكنني القول بأنها مدينة الأحلام، أما زجاجة المياه، فإن سعر الكرتونة 60 جنيه من السوبر ماركت أي أن ثمن الزجاجة بلغ 5 أو 6 جنيهات، ومن الشاطئ يمكن شراء الزجاجة بـ20 جنيه مثل أي مطعم، مفيش غلاء وهنا أيضا لدينا مستوى رائع من الخصوصية".