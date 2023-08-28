أيمن محسب: قرارات الرئيس السيسى بالإعفاء من الضرائب للمشروعات الصناعية جيدة وتتماشى مع مخرجات الحوار الوطنى

أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإعفاء من كل أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية تتماشى مع مخرجات الحوار الوطنى، مؤكداً أهمية الحافز الذى قرره الرئيس السيسى بإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، الذى يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطنى فى محور الصناعة، وتشجيع الصناعة المصرية وتوطينها وبالتالى زيادة الإنتاج الصناعى.

وأضاف الدكتور أيمن محسب أن قرارات الرئيس السيسى تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية التى تلقى اهتماماً كبيراً من جانب الدولة المصرية، لافتاً إلى أن توصيات الحوار الوطنى فى قطاع الصناعة عملت فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى فى ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالى، وإعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن.

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى إلى أن قرارات الرئيس السيسى شملت أيضا التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يمثل حافزاً مهماً للمستثمرين والقطاع الخاص لإنشاء العديد من المشروعات ما يسهم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضح أيمن محسب أن قرار الرئيس السيسى بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، يشجع القطاع الخاص على إنشاء العديد من المصانع ما يسهم فى زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى الوقت نفسه تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.