نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشارك في مؤتمر "ظاهرة تفشي الطلاق"

شارك الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي فى فعاليات مؤتمر "ظاهرة تفشى الطلاق.. الآثار والحلول المقترحة" والذي تنفذه الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ( منطقة الدعوة والاعلام الدينى بأسيوط ).

جاء بالتعاون والتنسيق مع " جامعة الأزهر و جامعة أسيوط و مديرية الأوقاف والمجلس القومى للمرأة ومديرية الثقافة وهيئة بلان إنترناشيونال والهيئة العامة للاستعلامات ومديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الطفولة والتنمية، والمقام بديوان عام محافظة أسيوط، وذلك تحت رعاية ودعم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر والسيد اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط، بخصور فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف الأسبق ورئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف والدكتور محمود الهوارى أمين مساعد الدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف وفضيلة الشيخ صلاح السيد محمد مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط و النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب وفضيلةالشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة والاعلام الديني وأمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط والدكتور على عبد الحافظ رئيس المنطقة الازهرية بأسيوط والكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى ونجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى الإدارات وممثلى المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة و وحدة السكان بالمحافظة ووالمجلس القومى للمراة وممثلى الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين الاسلامى والمسيحى و طلاب وطالبات جامعتي الازهر واسيوط .

حيث بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى ، ثم الاستماع الى آيات من القرآن الكريم ،ثم كلمة الترحيب للشيخ سيد عبد العزيز والتى رحب خلالها بالحضور الكريم من قيادات الازهر الشريف والقيادات التنفيذية، مشيدا بالسيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ودوره فى دعم انشطة وفعاليات منطقة الوعظ والاعلام الدينى مستعرضاً دور مناطق الدعوة والاعلام الدينى لرصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التى تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعى والاصلاح بين الناس ، مشيراً الى مراحل العمل واللقاءات التى سيتم تنظيمها خلال الايام القادمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات من خلال تنفيذ 75 ندوة توعوية بقرى ومراكز المحافظة .

وتم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلى لبعض فعاليات منطقة الدعوة والاعلام الدينى بأسيوط فى تنفيذ برامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية بالقرى والمراكز .

ووجه السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الشكر لفضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر ، على جهوده فى مجال الدعوة ودعمه لانشطة وفعاليات الدعوة والاعلام الدينى بمجمع البحوث الاسلامية ،كما وجه الشكر للدكتور عباس شومان وجميع قيادات الازهر الشريف وقيادات جامعتي الأزهر الشريف وجامعة أسيوط وجميع الحضور على مجهوداتهم فى التوعية ومواجهة القضايا المجتمعية مؤكدا على الجهود التى تبذلها الدولة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحفاظ على تماسك الاسرة المصرية ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً للحفاظ على استقرار الاسرة المصرية والحد من ظاهرة الطلاق ومواجهة اثارها السلبية وتكثيف برامج التوعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التى انتشرت وارتفعت نسبتها فى السنوات الاخيرة ، مناشدًا كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحفاظ على الاسرة المصرية وتماسكها وتحقيق حياة أفضل للمواطنين مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان ،مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في تنفيذ برامج ودعم جهود مواجهة قضايا الطلاق واثارها السلبية على المجتمع .

كما استعرض فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان ، أحكام الطلاق فى الشريعة الاسلامية وخطورة الطلاق والآثار السلبية المترتبة عليه من تفكك للمجتمع وتدمير أركان الأسرة مطالباً بتكثيف الحملات والمبادرات التوعوية للحد من ظاهرة الطلاق وتكثيف برامج التوعية للمقبلين على الزواج وتعظيم الاستفادة من واعظين وواعظات الازهر الشريف .

وأوضح فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بعض أسباب تفشى ظاهرة الطلاق فى المجتمع وكيفية التغلب على تلك الأسباب وفقا لتعاليم ومبادىء الشريعة الاسلامية الوسطية ، لافتاً الى الدور الهام لأئمة الأزهر والأوقاف وواعظين وواعظات الأزهر الشريف فى تنفيذ برامج التوعية وعقد ندوات وفعاليات توعوية بقرى ومراكز المحافظة للتوعية بخطورة ظاهرة الطلاق واهمية الحفاظ على تماسك المجتمع ، فضلاً عن تنظيم دورات توعية للمقبلين على الزواج .

وكما استعرض الدكتور محمود الهوارى ، خطورة الطلاق على الفرد والمجتمع واثاره السلبية لافتا الى ضرورة تعظيم دور مؤسسات الدولة فى التعامل مع القضية السكانية واجراء الدراسات المتخصصة حول اسباب الطلاق وطرق خفض معدلاته ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة تلك الظاهرة .

وفى نهاية المؤتمر تم الاستماع إلى فقرة التواشيح والأدعية الدينية لبعض طلاب وطالبات جامعتي أسيوط والأزهر، واستعراض توصيات المؤتمر ومراحل العمل خلال الفترة القادمة.