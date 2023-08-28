الأسرة العلوية تنقل مقابر ورفات الأميرين نعمة الله ويوسف كمال

قال الأمير عباس حلمى، أحد أقطاب أسرة محمد على باشا الكبير، والمقيم فى القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إن أسرة محمد على باشا الكبير، قررت نقل المدافن المهددة بالإزالة، وهى مدفن الاميرة نعمة الله مختار ومدفن الأمير يوسف كمال من الإمام الشافعي، إلى المدافن المسجلة التابعة لضريح الخديوى محمد توفيق باشا.

وبيّن الأمير أن ذلك القرار بسبب مشروع توسعات الطرق والكباري، وأن الأسرة اتخذت القرار بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة من طرف وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار، والإدارة المحلية والحي، ومديرية الأمن.

وأضاف أن نقل الرفات والتركبيات والشواهد احتراما لجثامين أفراد الأسرة العلوية، وللحفاظ على التراكيب القيمة، والتى تمثل جزءً فى غاية الأهمية من تراثنا الثقافى والاجتماعى.

وشكر الأمير عباس حلمى المساهمين فى هذا المشروع الدقيق، وقال: ندعو المولى عز وجل بالرحمة والغفران للمتوفين، وأن يحفظ الطيبين والأفاضل الذين قاموا بالواجب مهما كانت الظروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وبدأت الأحد الماضي، الجهات المختصة التى توالى تحريك بعض عمائر الدفن، التى تتعارض مع مشروعات قومية بمنطقة الإمام الشافعى والسيدة نفيسة، فكّ شواهد وتركيبات محتويات مقبرة الأمير يوسف كمال، التى تضم 3 شواهد، كذلك نقل الرفات الموجودة أسفل الشواهد.

وفى مايو الماضي، حثت الحملة الشعبية المطالبة بفتح مُتحف نجع حمادى الإقليمى الكائن بالمجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، شمال قنا، المسؤولين نقل تركيبات وشواهد قبور الأمير يوسف كمال وعائلته الكائنة بمقابر الإمام الشافعى بصحراء المماليك، إلى مجموعته المعمارية فى مدينة نجع حمادى شمال قنا، لتضاف كقطع متحفية فى حديقة المجموعة المعمارية المفتوحة جزئيًا للزيارة أمام المصريين والأجانب، أو بأحد ملحقاتها كضريح الشيخ عمران.