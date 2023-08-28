عماد البناني: مستمر في مهمتي بالزمالك وأهلا بالتظاهر (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اتصال هاتفي جمعه بـ عماد البناني، المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك.

وأكد ال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: أن المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، أكد له أنه مستمر في مهمته"، معقبا: “ عماد البناني قالي لي: ”نحن مكلفين بمهمة وسنسلم نادي الزمالك لمجلس منتخب، وأهلا وسهلا بمن يريد التظاهر".

وأضاف أحمد موسى : "عماد البناني قال أيضا أنا جاء لمهمة محددة وهي إجراء الانتخابات، واللجنة مستمرة حتى تسليم نادي الزمالك لمجلس منتخب، وسيكون هناك بيان عن تفاصيل انتخابات نادي الزمالك"، موضخا أنه فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك سيكون في 4 سبتمبر، و إجراء الانتخابات 20 أكتوبر".

غدا بحث ملف التجديد لزيزو

وتابع عماد البناني، نقلا عن أحمد موسى: " سنقوم بتنقية الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وسيتم غدا بحث ملف التجديد لزيزو".

