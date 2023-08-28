تفاصيل التقديم على وظائف وزارة الخارجية للسعوديين

جذبت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية أنظار الباحثين عن فرصة عمل، عقب إعلانها عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف والتي أعلنت عنها تحت مسمى "سكرتير ثاني"، على أن تكون متاحة للرجال والنساء ممن يحملون مؤهل عال.

وظائف وزارة الخارجية.. شرط الجنسية والمؤهل

ونشرت وزارة الخارجية السعودية تفاصيل التقديم على وظائفها المعلنة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "إكس"، "تويتر سابقًا"، والذي شمل طريقة وموعد التقديم والمجالات المطلوبة للتوظيف مشترطة على أن يكون المتقدمين من المواطنين السعوديين فقط ممن يحملون شهادة الماجستير.

وظائف وزارة الخارجية.. موعد التقديم

ومن المقرر أن تفتح وزارة الخارجية السعودية باب التقديم على وظائفها المعلنة يوم غد الثلاثاء الموافق 13 صفر 1445هـ/ 29 أغسطس 2023م، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 19 صفر 1445هـ/ الموافق 4 سبتمبر 2023م.

وظائف وزارة الخارجية السعودية:

وأشارت الوزارة إلى أن المجالات المطلوبة لشغل وظائفها جاءت على النحو التالي: (علوم سياسية، علاقات دولية، اقتصاد، قانون، دراسات دبلوماسية، الدبلوماسية الرقمية، أمن دولي، الدبلوماسية العامة، حقوق إنسان، الجغرافيا السياسية، حل النزاعات الدولية، وإعلام - علاقات عامة).

وظائف وزارة الخارجية..آلية التقديم

ولفتت وزارة الخارجية إلى أنه سوف يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل الـSMS، أو البريد الإلكتروني، موضحة أن التقديم على الوظائف الشاغرة بها يتم عبر مسح الباركود الموضح بالصورة والمتاحة بحساب الوزارة على “إكس”.

طريقة التقديم على وظائف محاضر واستاذ مساعد:

وفي سياق متصل كان معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس تويتر سابقًا"، أن عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديه بدرجة (محاضر) و(أستاذ مساعد) لحملة الماجستير والدكتوراه، وفق شروط محددة أبرزها أن يكون سعودي الجنسية.

وأوضح المعهد أن التقديم يتم من خلال إرسال جميع الأوراق الثبوتية بصيغة (PDF) عبر البريد الإلكتروني [email protected] على ألا يزيد حجم الملف عن (5MB)، علماً بأن آخر يوم لتلقي الطلبات، هو يوم الخميس الموافق 22 صفر 1445 / 07 سبتمبر 2023م، وستُحدد في وقت لاحق مواعيد المقابلات الشخصية.