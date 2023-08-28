تامر أمين يوجه رسالة لـ محمد صلاح حول الانتقال للسعودية (فيديو)

كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل جديدة عن انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لنادي اتحاد جدة السعودي، مشيرا إلى أن الصفقة واقع وليست شائعات.

وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن العرض رسمي وساعات تتبقى على حسم الصفقة، والعرض ضخم بعرض مالي أسطوري وخرافي، وربنا يحمي صلاح من «النبر».

العرض أسطوري وخرافي

وتابع تامر أمين :"العرض أسطوري وخرافي يلف أي دماغ أي بني آدم، وبلاش نبقى أوصياء على صلاح دلوقتي، وعقلية محمد صلاح الاحترافية هي التي ستقودة للأفضل.

وأشار تامر أمين، إلى أن هناك عروضا من نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، معقبا: "كلنا في ظهرك يا صلاح في أي نادي تروح له".