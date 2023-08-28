"إعلام تنظيم الأسرة بأسيوط" يناقش دور مسؤولي الإعلام بالحملة القومية لتنظيم الأسرة

اجتمع مدير وحدة الإعلام بقطاع السكان وتنظيم الأسرة في أسيوط مع مسؤولي الإعلام في تنظيم الأسرة، لمناقشة دورهم الحيوي في الحملة القومية لتنظيم الأسرة. عُقد الاجتماع في مقر تنظيم الأسرة بأسيوط، وشهد تبادل الآراء حول كيفية تعزيز جهود الإعلام في نشر الوعي وتعميم رسالة تنظيم الأسرة على مستوى المدينة والمحافظة.

تناول المشاركون في الاجتماع أهمية دور الإعلام في نجاح الحملة القومية لتنظيم الأسرة، حيث يعد الإعلام شريكاً حيوياً للتنظيم في توصيل رسالته ومبادئه للجمهور. وتطرق المديرون والمسؤولون إلى سبل تحسين استراتيجية الإعلام وتطوير وسائل التواصل للتأكد من وصول الرسالة بفعالية إلى الفئات المستهدفة.

وفي هذا السياق، تم اقتراح استخدام وسائط متعددة في نشر محتوى تنظيم الأسرة، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. كما تم مناقشة ضرورة تنظيم حملات إعلانية وإعداد مواد توعوية متنوعة وجذابة للجمهور.

وأكد مدير وحدة الإعلام على أهمية تعاون جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع لتحقيق أهداف الحملة القومية لتنظيم الأسرة. وشكر جميع المسؤولين الحاضرين على جهودهم في نشر رسالة التنظيم وتحقيق فرص متساوية للحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على تنسيق الجهود وتبادل المعرفة والخبرات بين فرق الإعلام وتنظيم الأسرة للتأكيد على أهمية دور الإعلام في نشر ثقافة التنظيم الأسري وتحقيق أهداف الحملة القومية. وتعهد المشاركون بتكثيف جهودهم لتعزيز الوعي بتنظيم الأسرة في المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأسر المصرية.

اعلام تنظيم الاسره بأسيوط يناقش دور مسئولي الإعلام بالحمله القوميه لتنظيم الاسره

اعلام تنظيم الاسره بأسيوط يناقش دور مسئولي الإعلام بالحمله القوميه لتنظيم الاسره

اعلام تنظيم الاسره بأسيوط يناقش دور مسئولي الإعلام بالحمله القوميه لتنظيم الاسره