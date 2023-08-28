سيليشي بيكيلي.. رأس الحربة الذي أفشل مفاوضات سد النهضة عام 2020

انتشر اسم سيليشي بيكيلي، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لكونه السبب الرئيسي في إفشال مفاوضات سد النهضة التي استضافتها واشنطن إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، في فبراير من عام 2020.

سيليشي بيكيلي، سفير إثيوبيا الحالي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يشغل منصب وزير الري إبان مفاوضات سد النهضة بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020.

وكان للسفير بيكيلي موقفًا شهيرًا، حيث قطعت الدول الثلاث شوطًا كبيرًا في مفاوضات سد النهضة واقتربوا من التوقيع على اتفاقية تشغيل وملء السد، إلا أن بيكيلي فاجأ الجميع بالانسحاب من المفاوضات والعودة إلى إثيوبيا لإفشال المفاوضات وعدم التوقيع، وذلك في عام 2020.

ووقعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي جاء برعاية مباشرة من الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وانتهت اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، الجولة الأولى من مفاوضات سد النهضة التي عقدت في القاهرة على مدار أمس واليوم، بحضور ممثلين من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في يوليو الماضي عن استئناف المفاوضات مجددًا.

ويترأس الوفد الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، سفير أديس أبابا لدى واشنطن سيليشي بيكيلي.

وأنهت وفود الدول الثلاث الجولة الأولى التي استضافتها القاهرة، وأعلنوا أن أديس أبابا ستستضيف الجولة الثانية والتي ستعقد في سبتمبر المقبل.