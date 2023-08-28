صيف ممتع مع فنادق مجموعة «صن رايز» شرم الشيخ

تقدم مجموعة صن رايز كل ما هو فريد ويناسب أصحاب الأذواق المختلفة. يمنحك صن رايز تجربة فندقى «صن رايز رمال ريزورت» و«صن رايز رمال بيتش» المتجاورين، ويقعان فى منطقة الغوص الشهيرة «رأس نصرانى» بخليج القرش.

يمتاز «صن رايز رمال ريزورت» بعدة أنواع من الغرف تناسب جميع الأذواق وبحدائق واسعة، حيث يمكن لمحبى الاسترخاء الاستمتاع بالحدائق الخضراء، استمتع بشمس شرم الشيخ مع عائلتك بحمامات السباحة منها المخصص للأطفال، جميع حمامات السباحة مدفئة فى الشتاء. وإلى محبى الأطباق المختلفة يقدم المنتجع عدة مطاعم عالمية منها المطعم الهندى والمطعم المكسيكى والمطعم الرئيسى «البوفيه المفتوح» الذى يقدم أطباق مختلفة من حول العالم. يمكنك الاستمتاع بالأنشطة الليلية من استعراضات متنوعة.

وإذا كنت من محبى الرياضة يقدم المنتجع أيضاً ناديًا رياضيًا مزودًا بأجهزة مختلفة لتحافظ على لياقتك البدنية.

يمكنك الاستمتاع بالبحر الأحمر من خلال زيارتك لمنتجع «صن رايز رمالبيتش». يقدم المنتجع أنشطة على الشاطئ من رحلات بحرية والاستمتاع بالكرة الطائرة. يمكنك اكتشاف مياه البحر الأحمر الضحلة والحيوانات البحرية المتنوعة بجمالها الخلاب. يضم صن رايز «رمال بيتش» عددًا كبيرًا من الغرف والأجنحة بمختلف الاطلالات ووسائل الراحة. ويضم أيضاً المنتجع عدة حمامات سباحة لفئات عمرية مختلفة. استمتع بمختلف الاطباق العالمية فى مطعمنا الرئيسى وعش تجربة فريدة بجانب البحر الأحمر من خلال مطعم «فلوكا» للمأكولات البحرية. يمكنك مشاهدة أحد الاستعراضات الليلية مع عائلتك ليزداد المرح.

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