أحمد موسى: السيسي حقق أكثر مما وعد به (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المشروعات المحلية بمدينة توشكى، التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيقها.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: "مصر تستهدف زراعة 650 ألف فدان من القمح الموسم المقبل؛ لسد الفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي، بالاعتماد على التفريعات المائية في توشكى.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الزراعات في توشكى والدلتا الجديدة بواقع 4 ملايين فدان ستوفر الكثير والكثير من المنتجات الاستراتيجية والتوسع في الأرض الزراعية؛ مشدا بتحقيق الرئيس السيسي ما وعد به بزراعة الـ4 ملايين فدان، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والمنطق الخضراء والموانئ والزراعة والمدن الجديدة.

الرئيس السيسي وعد وحقق أكثر مما وعد به

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي وعد وحقق أكثر مما وعد به؛ لأن عينه كانت على المواطنين وحالهم، خاصة أهالي المناطق العشوائية، حرصا منه على توفير مسكن لائق لقاطني العشوائيات.