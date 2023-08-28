الخارجية السعودية تطرح وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الماجستير

وظائف وزارة الخارجية.. طرحت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى "سكرتير ثاني" والمطلوب شغلها للرجال والنساء بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل شهادة الماجستير.

وظائف وزارة الخارجية السعودية

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا"، أن الوظائف الخالية لديها متوفرة في 12 مجال محدد وهم:

علوم سياسية. علاقات دولية. اقتصاد. قانون. دراسات دبلوماسية. الدبلوماسية الرقمية. أمن دولي. حقوق إنسان الدبلوماسية العامة. الجغرافيا السياسية. حل النزاعات الدولية. إعلام “علاقات عامة”.

طريقة وموعد التقديم على وظائف وزارة الخارجية

وأوضحت وزارة الخارجية أنه سوف يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن التقديم يتم عبر مسح الباركود.

كما لفتت الوزارة إلى أن التقديم يتم بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 13 صفر 1445هـ/ 29 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الاثنين 19 صفر 1445هـ/ الموافق 4 سبتمبر 2023م.

وظائف معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية

وفي سياق متصل كان معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس تويتر سابقًا"، أن عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديه بدرجة (محاضر) و (أستاذ مساعد) لحملة الماجستير والدكتوراه، وفق شروط محددة أبرزها أن يكون سعودي الجنسية.

وأوضح المعهد أن التقديم يتم من خلال إرسال جميع الأوراق الثبوتية بصيغة (PDF) عبر البريد الإلكتروني [email protected] على ألا يزيد حجم الملف عن (5MB)، علماً بأن آخر يوم لتلقي الطلبات، هو يوم الخميس الموافق 22 صفر 1445 / 07 سبتمبر 2023م، وستُحدد في وقت لاحق مواعيد المقابلات الشخصية.