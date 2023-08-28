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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خلال منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي

وزير الرياضة يُهنئ رحاب رضوان بالميدالية الذهبية ومحمد المنياوي بالبرونزية

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة اللاعبة رحاب رضوان لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي بعد تتويجها بالميدالية الذهبية لوزن 55 كجم ، في إطار منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة حالياً، وتستمر منافساتها حتى 30 اغسطس الجاري، والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الهمم، ويشارك في البطولة 90 دولة.

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كما قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعب المصري محمد المنياوي بعد تتويجه بالميدالية البرونزية، عقب احتلاله المركز الثالث برفع ثقل قدره 189كجم، ضمن منافسات وزن 59 كجم.


وأكد وزير الشباب والرياضة، متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف لسجل انجازات الرياضة المصرية.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم 19 لاعبا ولاعبة، على مستوى اللاعبين 7 وهم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

حيث يشارك 8 لاعبات وهن: ”أميمة السيد وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86”.

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