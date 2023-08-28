مصرع شخص إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحواتكة فى أسيوط

لقى شخص في العقد الثاني من العمر مصرعه، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحواتكه في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط. تفاصيل الواقعة تشير إلى وقوع الحادث نتيجة لخلافات قديمة بين الأطراف المتشاجرة.

فور تلقيه إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، انتقل اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إلى موقع الحادث برفقة ضباط المركز وفرق الإسعاف. وبعد المعاينة الأولية، تأكدت وفاة الشاب "جمال.ن. أ" البالغ من العمر 20 عامًا نتيجة للإصابات التي تعرض لها خلال المشاجرة. فيما تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وتفريق الأطراف المتشاجرة.

تم نقل جثة الشاب إلى مستشفى منفلوط المركزي، بينما تم إصدار المحضر اللازم بهذا الشأن تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن الأمن والاستقرار في المجتمع يعدان أمورًا بالغة الأهمية، وعلى الجميع أن يلتزموا بروح الحوار والتفاهم في حل الخلافات، وتجنب استخدام العنف والأسلحة النارية لحفظ السلام والأمان. إن السلطات المعنية تعمل جاهدة لإحقاق العدالة ومعاقبة المتسببين في هذه الجريمة، بغية منع تكرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والخطيرة.