السجن المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين في قرية الواسطى بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته 14 لفافة مادة الهيروين المخدر بقصد الاتجار بقرية الواسطى مركز الفتح في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 242 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات للنقيب محمد جبر معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد قيام " محمود . أ . خ " 27 عاما ، عامل ، مقيم قرية الواسطى بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنه مكانا لإخفاء تلك المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات القانونية، واستهداف منزل المتهم وفور وصول قوة من الشرطة ومشاهدة المتهم لهم فر هاربا في الزراعات، وقامت قوات الشرطة بفرض كردونا أمنيا بمحيط المنطقة حتى أن تمكنوا من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 14 لفافة بلاستيكية بداخلها مادة الهيروين المخدر وكذلك هاتف محمول ومبلغ مالي 760 جنيها.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه.