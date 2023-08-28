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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عفت السادات: الرئيس السيسي لديه حلم كبير يحتاج لدعم شامل لاستكماله

عفت السادات والرئيس
عفت السادات والرئيس عبدالفتاح السيسي

 قال الدكتور عفت السادات، إنّ تحالف الأحزاب المصرية كان ينتظر منذ فترة الإعلان عن نيته في الوقوف دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن حجم ما تم على الأرض في مصر من إنجازات والحلم الكبير الذي يحلمه الرئيس لكل المصريين يستحق من الجميع دعم رئيس الجمهورية حتى يستكمل المشوار في هذه المرحلة الدقيقة.

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 وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن "هذه مرحلة بناء مصر جديدة وجمهورية جديدة تتطلب من الجميع تأكيد حبنا لهذا الوطن والمخلصين الذين بذلوا الجهد لرفع رايات هذا الوطن، ومصر مرت بمراحل وفترات صعبة للغاية، ونرى أن الحصاد رائع والقادم سيكون أفضل، لأن المزيد من الجهد والإنجازات الذي تعودنا عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي سيوصلنا إلى الجمهورية الجديدة التي نتمناها كلنا.

 وتابع: “أحزاب هذا التحالف من أبناء شعب مصر حيث نتواجد في أنحاء الجمهورية كافة ونتفاعل مع أهلنا في كل مكان، وهذا التحالف يعبر عن نبض مصر الموجودة في القرى والمحافظات المختلفة التي تعبر عن تقديرها الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصها على استمراره في الفترة المقبلة حتى يحقق الحلم الذي نتمناه لبلدنا بحيث نصل إلى مرحلة البناء الحقيقي للإنسان المصري والرخاء الذي نتمناه لأولادنا وأحفادنا”.

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