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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مدرب بالاتحاد الإنجليزي يحسم جدل انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

 علق الكابتن إبراهيم هلهول، مدرب بالاتحاد الإنجليزي، على التقارير الصحفية التي تتحدث عن انتقال محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، قائلًا إنه تحدث مع مدرب نادي ليفربول يورجن كلوب ومع صلاح، وكل المؤشرات تؤكد بقائه مع الفريق.

 ولفت إلى أن الأجواء التي لاحظها خلال التدريبات تدل على أن محمد صلاح سيستمر مع فريق ليفربول رغم الإغراءات والرقم الخرافي المطروح من نادي اتحاد جدة السعودي من أجل التعاقد معه.

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 شعور عادي: 

 وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إلى أنه ربما يكون هناك حديث آخر في الكواليس، لافتًا إلى أن محمد صلاح لا يحتاج لأموال وإنما لإنجازات، مردفًا: “محمد صلاح بعد المباراة لم يحيي الجماهير وكان شعوره عادي للغاية”.

 ونوه إلى أن محمد صلاح يبحث عن الألقاب والجوائز الجديدة في القارة الأوروبية، ولديه شعبية كبيرة بين جماهير ليفربول وكل الجماهير يعشقونه ويودون تواصله مع النادي.

 

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