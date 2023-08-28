رئيس سمالوط يضع حزمة إجراءات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية

عقد الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا ، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية والأحياء، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية وفنيين التنظيم.

وذلك لاستعراض أعمال منظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء، وجاء ذلك بحضور المهندس عويس قاسم، نائب رئيس المركز، ورؤساء القرى والأحياء بالمركز، وجاسر سعد، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمركز، وأحمد عمران، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة.

واستعرض رئيس المركز خلال الإجتماع، نسبة المتغيرات القانونية وغير القانونية في الفترة الحالية، وبيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها، وتطوير منظومة العمل، بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات، علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة، والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.

وقال رئيس المركز إن جميع المخالفات الآن يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها، عن طريق القمر الصناعي، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، علاوة على الإجراءات الإدارية، ومشيرًا، إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات.

وشدد رئيس المركز، على مسئولي وحدة المتغيرات، بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وضرورة التحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجهًا بضرورة إخطار رؤساء القرى والأحياء فورًا، بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعية.

ووجه رئيس المركز ، بإعداد وتنفيذ جدول وبرنامج زمني للانتهاء من كافة المتغيرات التي لم يتم الرد عليها، مع تفعيل إجراءات شهادة المتغيرات المكانية المدرجة، ضمن استخراج رخص البناء بالقرى، وإعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع القرى والأحياء، بالإضافة إلى إعداد تقرير أسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها، مشددًا، على التعامل مع المتغيرات بشكل يومي وعدم السماح نهائيًا بأي تعديات جديدة.

واختتم الاجتماع بالتنبيه مشددًا على رؤساء القرى وفنى الأملاك بالوحدات المحلية، بتوفير أراضى أملاك دولة، أو تابعه لأى جهات ولاية لبعض القرى، لتنفيذ وحدات تضامن اجتماعى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بسمالوط.