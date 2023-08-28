أبها يفوز على الفيحاء في الدوري السعودي

فاز فريق أبها على ضيفه الفيحاء بهدفين لهدف، مساء اليوم الإثنين، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ثنائية أبها جاءت بتوقيع كل من كارل إيكامبي وأحمد عبده جابر، في حين جاء هدف الفيحاء عن طريق فاشيون ساكالا من ركلة جزاء قبل دقائق من نهاية المباراة.

بهذه النتيجة يحتل أبها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط ويليه الفيحاء في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة.

وسجل أبها انتصارين في الموسم الحالي بالدوري أمام الرائد والفيحاء وتلقى خسارتين أمام الهلال والتعاون، بينما استهل الفيحاء مشواره بفوز على الخليج، ثم تعادل مع الهلال والحزم.

ويواجه أبها نظيره الطائي، يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة بالدوري السعودي، بينما يستضيف الفيحاء منافسه الرائد.

ويتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الأهلي والاتحاد بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفريقان ثلاثة انتصارات متتالية.