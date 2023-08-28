الأسايطة يعانون مشاكل متعددة وتحديات ساخنة .. ومطالبات عاجلة بتدخل المحافظ

تنتظر محافظة أسيوط بفارغ الصبر التدخل الحاسم والحازم من اللواء عصام سعد، حيث تعاني من تراكم عدد كبير من المشكلات التي تؤثر على الحياة اليومية لمواطنيها الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 5 ملايين شخص. على الرغم من محاولات المحافظين السابقين لحل هذه المشاكل، إلا أنهم فشلوا طوال فترة توليهم المنصب.



تعاني المحافظة في المقام الأول من انخفاض مستوى شبكة الصرف الصحي وتوقف أعمال أكثر من 14 مشروع صرف صحي في قرى ومراكز المحافظة، وقد تسبب هذا في تراكم المياه العادمة في بعض المدن منذ عقود، حيث تطفو في بحيرات من مياه الصرف الصحي. لذلك، يتطلب الأمر تدخلاً حاسماً لتفعيل تلك المشاريع الراكدة وتحسين البنية التحتية للصرف الصحي، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المحافظ إلى حل مشكلة ضعف الخدمات الصحية في جميع مراكز أسيوط، بما في ذلك المستشفي المهمشة في ساحل سليم، رغم بدء أعمال الهدم وإنشاء أجزاء من تلك المستشفي، إلا أنه لم يتم الانتهاء من تشغيلها حتى الآن. وتوجد مشكلة أخرى في نقص الأطباء في المستشفيات، مما يؤدي إلى انعدام التطبيق الصحي المناسب.

مشكلة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية

تواجه المحافظة أيضًا مشكلة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، بالإضافة إلى انتشار العقارات غير القانونية. وفشلت جهود الأجهزة التنفيذية في معالجة هذه الظاهرة، فضلاً عن العديد من المشاكل والمشاريع التي يعاني منها المواطنون مثل انعدام التطبيق الأمني ومحاولة إثارة الدموع للبائعين.

ومن الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها بالنسبة للمحافظ الجديد، الملف العقاري، وأصبحت قرارات الإخلاء مجرد حبر على ورق خاصة في الأحياء الغربية والشرقية لمدينة أسيوط، بالإضافة إلى العشوائيات المنتشرة على نطاق واسع في المحافظة.

كما يتطلب التدخل الحازم من المحافظ التعامل مع مشكلة رمي النفايات في الشوارع التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في بعض المدن مثل ديروط ومنفلوط والقوصية.

ولكن التحدي الأهم الذي يواجهه محافظ أسيوط هو جذب شركات ومصانع جديدة لتشغيل المناطق الصناعية في المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب. وعلى الرغم من محاولات الحكام السابقين في هذا الصدد، إلا أنهم لم يحققوا أي نجاح يذكر حتى الآن.

في النهاية، يعتبر عصام سعد محافظ أسيوط مسئولاً عن معالجة هذه التحديات والملفات الساخنة التي تنتظر التدخل الحاسم منه، وعليه أخذ قرارات صارمة وتنفيذها بشكل فعال وفوري لتحسين الأوضاع في المحافظة وتلبية احتياجات المو