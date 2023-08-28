منتخب الستريت وورك اوت يحصد 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم

عادت اليوم بعثة منتخب مصر للستريت وورك أوت قادمة من لاتفيا، بعد المشاركة في بطولة العالم لرياضات الشارع "ستريت وورك اوت"،والتي اقيمت خلال الفترة من 22 إلى 26 اغسطس الجاري،حيث حقق اللاعبون المصريون انجازا جديدا بعد التتويج بثلاث ميداليات ذهبية خلال منافسات البطولة التي شهدت منافسات شرسة بين الدول المشاركة.

وحقق اللاعب أحمد حلمي المركز الأول على العالم في فئة الـfreestyle «وزن متوسط»، كما توج اللاعب حسن بدران بالميدالية الذهبية والمركز الأول في فئة الـstrength «وزن متوسط»، ونجح اللاعب أحمد عصام في الفوز بالمركز الأول على العالم فئة الـfreestyle فوق الـ٣٠ سنة.



واشاد إسلام قرطام رئيس الاتحاد، المصري لرياضات الشارع بالنتائج التي حققتها البعثة المصرية في بطولة العالم، ووجه التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على ما حققه أبطال المنتخب الوطني في بطولة العالم، واهتمامه بالرياضات الفردية بشكل عام وستريت وورك أوت "رياضات الشارع" بشكل خاص، ما ساعد على انتشار اللعبة على مستوى الممارسة وانتقالها سريعا لتصبح رياضة تنافسية لتتواصل الإنجازات الرياضية التي تتحقق في الفترة الأخيرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووعد اسلام قرطام لاعبي المنتخب الوطني بمكافات تليق بالانجاز والنتائج التي حققوها لتحفيزهم على الوصول إلى منصات التتويج لرفع اسم مصر عاليا في المحافل العالمية.