فيديو هز الهند.. والد الطالب المسلم المعتدى عليه: ابني مصاب بصدمة شنيعة

قال والد صبي يبلغ من العمر 7 سنوات أمرت معلمته زملائه في الصف بصفعه لشبكة سي إن إن إنه شعر أن ابنه "قلق وخائف" بعد حادثة يوم الخميس.

وفي الفيديو، الذي انتشر منذ ذلك الحين، شوهد صبي مسلم يتعرض للصفع من قبل زملائه في الفصل تحت إشراف معلمة في ولاية أوتار براديش بشمال الهند.

وقال الأب، المسمى أرساد، إن حالة الصبي أصبحت الآن أفضل بكثير، لكن بعد الحادث لم يستطع النوم وأصيب بصدمة شنيعة.

وقال والد الصبي لشبكة سي إن إن إنه بعد صدور أمر بإغلاق مدرسة نيها العامة، حيث وقع الحادث، وتم قبول ابنه في مدرسة أخرى وحضر يومه الأول في المدرسة الجديدة يوم الإثنين.

ونفى أرساد ادعاء المعلم بأن الفيديو قد تم تحريره وأخبر سي إن إن أن ابن أخيه قام بتصوير الفيديو.

وقالت المعلمة تريبتا تياجي في وقت سابق لوكالة الأنباء الهندية (آني) يوم الجمعة إنها أمرت الطلاب بصفع الصبي من أجل"تدريبه " لأنه شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المعلم للوكالة: "لم يقم بواجبه المنزلي خلال الشهرين الماضيين"، حتى بدأ في أداء واجباته المدرسية، كان لدي اثنان أو ثلاثة طلاب ضربوه.