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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عنصرية الهنود.. مُعلمة تأمر طلابها بصفع زميلهم المسلم

جزء من الفيديو
جزء من الفيديو

 انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر معلمة هندية تأمر طلابها بصفع زميلهم المسلم على وجهه بقوة، وذلك لخطأه في جدول الضرب.

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 من جانبها أعلنت السلطات الهندية عن تعهدها باتخاذ إجراءات حازمة، حيث أثارت لقطات الحادث موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 لقطات صادمة:

 وبعد الفحص تبين أن المعلمة في مدرسة خاصة بولاية أوتار براديش، والطفل المسلم يبلغ من العُمر 7 سنوات، حيث أمرت المعلمة الطلاب بصفعه حتى يتغيير لون وجهه.

 وتقدّم والد الطفل ببلاغ للشرطة في منطقة مظفرناغار، حيث وقع الحادث. 

 وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أن اللقطات تم التحقق منها وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة.

 تزايد جرائم الكراهية:

 وتأتي هذه الحادثة في إطار تصاعد حالات الكراهية والعنف ضد المسلمين في الهند، حيث تشير جماعات حقوقية إلى ارتفاع حالات التعصب الديني منذ تولي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، ويبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم.

 وقام زعيم المعارضة، راهول غاندي، بتوجيه اللوم إلى حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي يتزعمه ناريندرا مودي، بتأجيج التعصب الديني في البلاد. وأشار غاندي إلى أن تلك الحادثة زرعت بذور التمييز في عقول الأطفال وجعلت المدرسة مكانًا للكراهية.

 التحديات المستمرة:

 وما زالت مسألة التعصب الديني والتحديات التي يواجهها المسلمون في الهند تشكل موضوع قلق واسع النطاق. ويُحاول العديد من النشطاء والجماعات الحقوقية التصدي لهذه الظاهرة من أجل ضمان التعايش السلمي والمساواة في البلاد.

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