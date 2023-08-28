حملة مكبرة للطب البيطري لضبط الأسواق في أسيوط

نُفذت حملة مكبرة في إطار الخطة الموضوعة من مديرية الطب البيطري في أسيوط، بهدف ضبط أسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتكثيف الحملات الرقابية عليها.

تم تنفيذ هذه الحملة بناءً على توجيهات الدكتور صلاح على قطب، القائم بأعمال مدير مديرية الطب البيطري في أسيوط، والدكتور ناصر حسين محمود، مدير إدارة المجازر بالمديرية. شارك في تنفيذ الحملة الدكتور سيد عبد الرازق، بالتعاون مع إدارة تموين حي شرق، حيث تم تحرير عدد 2 محضر ضبط.

وقد جاءت التجاوزات المُرصدة في هذه الحملة على النحو التالي تم ضبط 25 كجم من المصنعات اللحومية والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك لتأكيد حرص الجهات المختصة على توفير المنتجات الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين.

وأعرب الدكتور سيد عبد الرازق عن أهمية هذه الحملة وضرورة تنفيذها بشكل دوري ومنتظم لضبط الأسواق والتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المُعروضة للبيع. وأكد أن إدارة تموين حي شرق، بالتعاون مع المسؤولين المحليين، ستستمر في تنفيذ هذه الحملات للحد من انتشار المخالفات والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي نهاية الحملة، شكر الدكتور سيد عبد الرازق جميع الجهات المشاركة في التنفيذ وأبدى تقديره لجهودهم المبذولة في ضمان سلامة المواطنين وصحتهم. كما وجه تحذير شديد للتجار والمحلات التي تخالف القوانين واللوائح الصحية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيالهم.