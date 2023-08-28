الأولمبية تهنىء اتحاد الخماسي بصدارة بطولة العالم بإنجلترا

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بعد صدارة بطولة العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة باث بإنجلترا برصيد خمس ميداليات متنوعه بواقع 4 ميداليات ذهب و1 ميدالية برونز

الخماسي الحديث

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبين بعد تخقيق ذهبية منافسات الزوجي المختلط للثنائي مهند شعبان وسلمى عبد المقصود وذهبية منافسات فرق الرجال للفريق المكون من مهند شعبان، أحمد الجندي، محمد الجندي وذهبية منافسات تتابع الرجال للزوجي أحمد ماهر ومعتز وائل وذهبية منافسات تتابع السيدات للثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل وتوج مهند شعبان ببرونزية الفردي مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية