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مصر تختتم جولة مفاوضات سد النهضة فرص عمل خالية لذوي الهمم.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إثيوبيا تستضيف الجولة المقبلة من مفاوضات سد النهضة الشهر القادم

سد النهضة
سد النهضة

أعلنت أديس أبابا استضافتها الجولة المقبلة من مفاوضات سد النهضة الشهر القادم، مؤكدة أن أديس أبابا تسعى لاستخدام منصف ومعقول لمياه النيل.

وقالت في بيانا حول مصير مفاوضات سد النهضة الجارية مع مصر، إن أديس أبابا تسعي، لاختتام المفاوضات على أساس استخدام منصف ومعقول لمياه نهر النيل.

انطلقت صباح اليوم الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في ١٣ يوليو ٢٠٢٣ عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.

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