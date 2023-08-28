حملة تموينية في ديروط تسفر عن تحرير 27 محضرا

تنفيذًا لتوجيهات المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، وبحضور العقيد وائل نجاتي من مباحث تموين أسيوط، تمت مؤخرًا حملة تموينية في الأسواق بالمحافظة. شملت الحملة عددًا من الأفراد المختصين في هذا المجال، بما في ذلك محمد سليم أحمد ومحمد حسن عبد المجيد ومحمود أنور سيد ومحمود حسن ذكى وسيد جمال وحمدي محمد حمدي.

أسفرت الحملة عن تحرير 27 محضرًا بالتصنيفات التالية: محضر واحد بشأن سكر ناقص الوزن بمقدار 120 جرام، أي نقص بوزن الكيلوغرام، وتم ضبط 1080 كيلوجرامًا من السكر ناقص الوزن. كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأسعار مبالغ فيها، وتم ضبط 76 علبة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى تحرير 21 محضرًا بشأن عدم الإعلان عن الأسعار. ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، فقد تم أيضًا تحرير محضر واحد بشأن عسل غير معروف المصدر.

تهدف مثل هذه الحملات التموينية إلى ضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. وتأتي هذه الجهود في إطار الجهود الشاملة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية

تأتي هذه الحملات الرقابية كخطوة هامة في سبيل توفير بيئة تجارية نزيهة ومستدامة، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة العادلة بين التجار والمستهلكين في سوق التموين. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات التموينية على مدار العام لضمان سلامة السلع والحد من ظاهرة التلاعب في الأسعار.