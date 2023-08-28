مشروع الصوب الزراعية نجح في إنتاج الخضروات بنسبة 70%.. فيديو

كشف الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، تفاصيل وتطورات مشروعات الدولة القومية، في الدلتا وتوشكى وشرق العوينات في المجال الزراعي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا في وقت قياسي لزراعة مساحات كبيرة بواقع 350 ألف فدان في مشروع توشكى، لافتا إلى أن الدولة تستهدف 1.1 مليون فدان الفترة المقبلة.

وبشأن التغيرات المناخية، قال نعيم إن مصر متميزة ومتنوعة بالمناخ سواء كانت درجة حرارة أو رطوبة، معلقا: الزراعة من أكثر القطاعات المتعلقة بالتغير المناخي، متابعا: لكل نوع محصول هناك إيقاع حراري لكل صنف من المحاصيل وخاصة الاستراتيجية.

كفاية الإنتاج المحلي

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، أن استخدام الصنف الجيد في التقاوي يعني كفاءة إنتاجية عالية، منوهًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية نجح في إنتاج الخضروات بنسبة 70%، ما ساعد كثيرًا على الكفاية المحلية للمطلوب من المحاصيل.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر لعمل مشروعات قومية عملاقة هي الزيادة للرقعة الزراعية والوصول لـ4 ملايين فدان في الصحراء، علاوة على الموارد المائية التي تكون من التحديات الأهم.

وعلق الدكتور نعيم مصيلحي قائلا: “بمشروع توشكى هناك تركيز على زراعة القمح من المحاصيل الشتوية مع النباتات العطرية، وفي الصيف التركيز على زراعة النخيل والذرة والمحاصيل الزيتية”.