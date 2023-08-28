مفاوضات سد النهضة.. الخارجية الإثيوبية: نسعى لاستخدام منصف لمياه النيل

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء اليوم، أن أديس أبابا تسعى لاستخدام منصف ومعقول لمياه النيل.

وقالت في بيان حول مصير مفاوضات سد النهضة الجارية مع مصر، إن أديس أبابا تسعى لاختتام المفاوضات على أساس استخدام منصف ومعقول لمياه نهر النيل.

وانطلقت الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في ١٣ يوليو ٢٠٢٣ عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.