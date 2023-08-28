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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاوضات سد النهضة.. الخارجية الإثيوبية: نسعى لاستخدام منصف لمياه النيل

سد النهضة
سد النهضة

 أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء اليوم، أن أديس أبابا تسعى لاستخدام منصف ومعقول لمياه النيل.

 وقالت في بيان حول مصير مفاوضات سد النهضة الجارية مع مصر، إن أديس أبابا تسعى لاختتام المفاوضات على أساس استخدام منصف ومعقول لمياه نهر النيل.

 وانطلقت الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في ١٣ يوليو ٢٠٢٣ عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.

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