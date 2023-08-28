إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الزراعي
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق أسيوط الزراعي ووجود مصابين.
انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم بين سيارة ميكروباص رقم "ي و د 9218" وسيارة ملاكي رقم "هـ م ط 1985".
أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص هم “مصطفى.ع.س” و"ماهر.ع.س" و"ممدوح.ع.س" و"إبراهيم.ح.أ" و"محمد.ع.أ" و"هشام.ص.أ" و"شريف.أ"
تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم، في حين تم تحرير المحضر اللازم لإجراء التحقيقات اللازمة وتقديمه للنيابة العامة.
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- أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الزراعي بمركز أبوتيج