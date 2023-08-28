هل يساعد التمر على التخلص من الإمساك المزمن؟

الإمساك المزمن هو حركات أمعاء نادرة أو صعوبة في إخراج البراز وتستمر لعدة أسابيع أو أكثر، ويوصف الإمساك عمومًا بأنه أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع.

على الرغم من أن الإمساك العرضي شائع جدًا، إلا أن بعض الأشخاص يعانون من الإمساك المزمن الذي يمكن أن يتداخل مع قدرتهم على القيام بمهامهم اليومية، وقد يؤدي الإمساك المزمن أيضًا إلى إجهاد الأشخاص بشكل مفرط من أجل حركة الأمعاء.

ولمن يعانون من مشكلة الإمساك ننصحكم بتناول التمر لأنه يساهم في تخلص الجسم من هذه المشكلة بطريقة سهلة وسريعة، ويحتوي 100 غرام من التمر على 7 غرامات من الألياف تقريباً، والتي بدورها تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتحسن من وظائفه، وذلك من خلال زيادة تماسك البراز وحجمه؛ مما يسهل من عملية إخراجه من الجسم.

أثبتت دراسة أن مجموعة من الأشخاص الذين تناولوا 7 تمرات يومياً لمدة 21 يومياً، كان لديهم زيادة ملحوظة في حركة الأمعاء والجهاز الهضمي مقارنةً بالأشخاص الذين لم يتناولوا التمر خلال هذه الفترة.

فوائد التمر المختلفة والمتعددة:

ينظف التمر الجسم من السموم لاحتوائه على المضادات الحيوية التي تعمل على تطهير الجسم إلى جانب ذلك يساهم في تنقية الدم من أي شوائب موجودة فيه.

التمر مهم جداً للجسم ولو عن طريق المشروب لأنه يرطب الجسم وبشكل خاص خلال ساعات الصوم التي تتخطى اﻟ 14 ساعة يومياً.

يخفض شراب التمر ضغط الدم المرتفع وبشكل خاص إن تم تناول كوبين منه أسبوعياً.

في حالة الإصابة بداء الشقيقة يمكن تناول التمر لأنه يساهم في التخلص من وجع الرأس