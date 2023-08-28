عبدالواحد السيد يكشف كواليس جلسته مع لجنة الزمالك الجديدة

أكد عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن جلسته اليوم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبدالمنعم أبوسريع مدير النشاط الرياضي كانت مثمرة للغاية.

وأوضح مدير الكرة أن اللجنة قامت بتوفير الموارد المالية لتنظيم معسكر الفريق الداخلي المقرر انطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل استعدادًا للموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف أن اللجنة تنهي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 ابطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووأوضح أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي تسلمت جدولة خاصة بمستحقات اللاعبين المتأخرة ووعدت بصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة لتوفير مناخ من الهدوء والتركيز للاعبين.

وأكد مدير الكرة أن اللجنة أنهت الإجراءات الخاصة بصرف راتب الشهر المستحق للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، وسيحصل المدرب على مستحقاته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف عبدالواحد السيد أن جميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي أكدوا على أهمية ملف كرة القدم بالنادي وشددوا دعمهم المستمر لفريق الكرة من أجل المنافسة بقوة على البطولات كافة.

وفيما يخص ملف إعارة بعض اللاعبين أكد أن اللجنة وافقت على إعارة بعض لاعبي الفريق كي يستفيد اللاعبون من الناحية الفنية في الموسم المقبل.