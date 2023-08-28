طرح البوستر النهائي لفيلم كارت شحن وعرضه قريبا

كشفت الشركة المنتجة لفيلم كارت شحن عن البوستر الدعائي النهائي للفيلم تمهيدا للاعلان عن موعد عرضه تجاريا في مصر ودول الخليج.



قصة كارت شحن

تتناول احداث الفيلم شخصية شريف ( محمد ثروت ) وهو موظف متوسط الحال له اسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا ( بيومي فؤاد ) من خلال التطبيقات الاليكترونية applications وكروت الشحن لتنتهي الاحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.



أبطال كارت شحن

يلعب بطولة الفيلم النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومني جمال وهالة فاخر، ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم اسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب والطفلة عليا يونس ونجم الغناء احمد شيبة وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد، الفيلم من تأليف و إنتاج محمود صابر وإخراج شادي على.



كارت شحن

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان بيومي فؤاد عرض فيلمه الجديد “مندوب مبيعات” فى مصر يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك بعدما عرض الفيلم فى دول الخليج يوم 17 ديسمبر وحقق نجاحًا كبيرًا.

أبدي المخرج حامد صالح سعادته الغامرة بردود الفعل والايرادات التى حققها فيلمه “مندوب مبيعات” بطولة النجم بيومي فؤاد في دول الخليج منذ بداية عرضه يوم ١٧ أغسطس الجاري.



وأضاف حامد صالح انه ينتظر بشغف كبير بداية عرض فيلمه في مصر يوم الأربعاء القادم ٣٠ من أغسطس الجاري.



وأعرب حامد صالح عن استمتاعه بالعمل مع ابطال ونجوم فيلمه واحترافيتهم طوال التصوير.

قصة فيلم مندوب مبيعات

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية، حيث يسافر بيومي فؤاد إلى دبي ويتعرف على امرأة، ويعاني من فشل العلاقات العاطفية التي لا تكتمل بالزواج دائما، حتى يتعرّف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات بطولة بيومي فؤاد، وأيتن عامر، وأحمد فتحي، وإسلام إبراهيم، وهبة عبدالعزيز، ويسرا المسعود، وإيمان يوسف، ووائل عوني، وأيمن قنديل، ومنى فاروق، ولمياء كرم، تأليف وإخراج حامد صالح.

وكان شارك بيومي فؤاد فى فيلم "شوجر دادي" بطولة النجمة ليلى علوي، والذي حقق نجاحًا فى السينمات.

وكان شهد الإعلان الرسمي للفيلم مشاهد رومانسية جمعت ليلى علوي وبيومي فؤاد، قبل أن تتهم شخصية حمدي الميرغني ومصطفى غريب والدهم بأنه مريض.

شوجر دادي

ثم تتسارع الأحداث مع ظهور الراقصة جوهرة ومحاولة الأبناء إنقاذ أسرتهم من الفضيحة، نتيجة علاقة والدهم براقصة ورغبته في الزواج منها، وشهد الإعلان ظهور المطرب هشام عباس كضيف شرف في الفيلم الذي يغني فيه أغنية بعنوان "شوجر دادي".

تعاون بيومي وليلى للمرة الثانية:

الفيلم يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

شوجر دادي

عودة تامر هجرس:

يشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

قصة فيلم شوجر دادي:

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.