مانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام فولهام بـ الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق مانشستر سيتي حول العالم مواجهة قوية أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ونجح السيتي في الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

في المقابل، تعادل فولهام 2/2 أمام اَرسنال، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة، خاصة بعدما تقدم الجانرز بالنتيجة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة 2/1، لينجح لاعبي فولهام في تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

مان سيتي وفولهام.. الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام فولهام في الخامسة من مساء السبت المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

بينما تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال المواسم الماضية.

يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فولهام في المركز الـ 12 بـ 4 نقاط.