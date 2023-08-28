حسام البدري: هدفي بناء فريق قوي مع الزوراء العراقي

أعرب حسام البدري المدرب الجديد لفريق الزوراء العراقي، عن سعادته لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

وأكد البدري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل أن هدفه بناء فريق قوي للزوراء للمنافسة في الموسم الجديد على جميع الألقاب".

وأضاف "الزوراء له اسم وتاريخ كبير وجماهيره الواسعة، ونسعى لوضع هذا الكيان في مكانه الطبيعي وشاهدت جميع اللاعبين، الكل يمتلك إمكانات كبيرة، وأتمنى أن أقدم الإضافة في الدوري العراقي".

واستكمل: "سعيد جدا بتواجدي في العراق، وتدريب الزوراء، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

وعن القائمة النهائية لفريق الزوراء قال البدري "قريبًا سنكمل جميع الاحتياجات الخاصة بنا ونعلن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الاتحاد الآسيوي ودوري المحترفين".

ويضم الجهاز الفني لحسام البدري في الزوراء العراقي كلاً من، أحمد صديق مدربا عاما، ومحمد مصطفى معدا بدنيا، وهاني سعيد محلل أداء.

يذكر أن حسام البدري لديه مسيرة تدريبية كبيرة مع الأهلي المصري المريخ السوداني، وأهلي طرابلس، ووفاق سطيف الجزائري، والصفاقسي التونسي خارج مصر، حيث ستكون محطة الزوراء فى العراق هي الأولى للبدري خارج قارة أفريقيا.