تنظيم حملةٌ للنظافة في قرية دشلوط بأسيوط

نُظِّمَت حملةٌ للنظافة في قرية دشلوط، كجزءٍ من الاهتمام المستمر بنظام النظافة ورفع الإشغالات في المنطقة، تم تنفيذ الحملة وفقًا لتوجيهات رئيس مركز ومدينة ديروط، محمود نجار عطا، ورئيس الوحدة المحلية بدشلوط، المحاسب حسين نمر حسين.

تم إأشراف ومتابعة حملة النظافة بواسطة هلال عبدالحميد دسوقى، سكرتير الوحدة المحلية بدشلوط، وحضور فريق المتابعة بالوحدة من قبل ممدوح عبدالقادر على وحمدي محمد محفوظ.

تضمَّنتْ الحملة تنظيفًا شاملًا لشوارع وأزقة قرية دشلوط بمشاركة عدد كبير من العاملين في الخدمات العامة، تم رفع الأتربة والأوساخ والمخلفات من الشوارع والأزقة، وتنظيف المجاري وإزالة الإشغالات التي تعوق تدفق المياه.

كان لافتًا اهتمام الجميع بتعزيز التوعية البيئية، إذْ تم توزيع منشورات تثقيفية على المواطنين لتحفيزهم على الإسهام في المحافظة على نظافة القرية، تم طرح الكثير من النقاط المهمة في هذه المنشورات، ومنها التوعية بأهمية التخلص من القمامة في المكان المخصص لها، وضرورة الحفاظ على نظافة المجاري لمنع انسدادها.

يرى الجميع أن هذه الحملة قد أسهمت بشكل كبير في تحسين مظهر قرية دشلوط وتعزيز نظافتها، كما أُشيدَ بجهود فريق المتابعة والعاملين في الخدمات العامة على مجهوداتهم الكبيرة في ضمان نجاح هذه الحملة، وتعكس هذه الجهود التزام الجميع في الحفاظ على نظافة المدينة وخلق بيئة صحية للسكان.

تتطلع السلطات المحلية في دشلوط إلى استمرار هذه الجهود وتكثيف حملات النظافة في الأيام المقبلة بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة في المنطقة.

رئيس مركز ومدينة ديروط ينظم حملةٌ للنظافة في قرية دشلوط

رئيس مركز ومدينة ديروط ينظم حملةٌ للنظافة في قرية دشلوط

رئيس مركز ومدينة ديروط ينظم حملةٌ للنظافة في قرية دشلوط

رئيس مركز ومدينة ديروط ينظم حملةٌ للنظافة في قرية دشلوط

رئيس مركز ومدينة ديروط ينظم حملةٌ للنظافة في قرية دشلوط

رئيس مركز ومدينة ديروط ينظم حملةٌ للنظافة في قرية دشلوط

رئيس مركز ومدينة ديروط ينظم حملةٌ للنظافة في قرية دشلوط

رئيس مركز ومدينة ديروط ينظم حملةٌ للنظافة في قرية دشلوط

رئيس مركز ومدينة ديروط ينظم حملةٌ للنظافة في قرية دشلوط