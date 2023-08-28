قبر أحمد شوقي ليس أثريًا وأي مدفن يعرقل خدمة المواطنين سيُنقل لمقبرة الخالدين

قال د. جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، إنه لا حقيقة لهدم مأذنة الأمير قوصون بالقاهرة التاريخية، موضحًا أن مأذنة (قوصون) تعرضت لشرخ رأسي بسبب عوامل التعرية والزمن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي قرار يخص هدم أي مبنى أثري يتم بقرار من وزارة السياحة واللجنة الدائمة التي تضم 30 عضوًا من كبار علماء الآثار.

ولفت إلى أنه بخصوص هدم مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي، فكل ما أثير حولها غير صحيح، مشددًا على أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعود لمقبرة عادية بنيت خلال فترة زمنية قريبة، وأن مقبرة أحمد شوقي أمير الشعراء غير مسلجة كآثار.

وتابع: “أي مقبرة تعترض المشروع التي تخدم المواطنين سيتم عمل قبر لها في مقبرة الخالدين المزمع”.

