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الإثنين 28 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قبر أحمد شوقي ليس أثريًا وأي مدفن يعرقل خدمة المواطنين سيُنقل لمقبرة الخالدين

أمير الشعراء أحمد
أمير الشعراء أحمد شوقي

قال د. جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، إنه لا حقيقة لهدم مأذنة الأمير قوصون بالقاهرة التاريخية، موضحًا أن مأذنة (قوصون) تعرضت لشرخ رأسي بسبب عوامل التعرية والزمن.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي قرار يخص هدم أي مبنى أثري يتم بقرار من وزارة السياحة واللجنة الدائمة التي تضم 30 عضوًا من كبار علماء الآثار.

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 ولفت إلى أنه بخصوص هدم مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي، فكل ما أثير حولها غير صحيح، مشددًا على أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعود لمقبرة عادية بنيت خلال فترة زمنية قريبة، وأن مقبرة أحمد شوقي أمير الشعراء غير مسلجة كآثار.

 وتابع: “أي مقبرة تعترض المشروع التي تخدم المواطنين سيتم عمل قبر لها في مقبرة الخالدين المزمع”.
 

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