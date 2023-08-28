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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المدير المالي بـ الزمالك: تم الانتهاء من التفاصيل الخاصة برحلة سفر فريق القدم لتنزانيا

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وعضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه تم الانتهاء من التفاصيل الخاصة برحلة سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا استعدادا لخوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وأوضح المدير المالي أنه تم حجز الطيران وتوفير الموارد المالية لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب قبل مواجهة بطل جيبوتي المرتقبة المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل في تنزانيا.

وشدد على أنه تم الانتهاء أيضا من كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر الفريق الداخلي المقرر له في مصر الجديدة بداية من يوم الرابع من سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه يتم التواصل باستمرار مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد صرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز لفريق الكرة قبل بدء الموسم الجديد للمنافسة على كافة البطولات محليا وأفريقيا.

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